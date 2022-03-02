中環IFC外望——調查指八成港商擬拓內銷

香港工業總會與渣打銀行昨日發表《大灣區港商開拓內銷研究報告》，顯示在國家內外雙循環經濟的政策推動下，有逾八成受訪的大灣區港資廠商已經發展內銷業務，其中有超過八成（83.1%）港商表示，有意於未來兩年進一步擴充內銷業務。報告引述對香港工業總會及其轄下珠三角工業協會的會員進行的問卷調查顯示，在104間受訪企業中，有84間在大灣區設廠，當中大部份（83.3%）現時有經營內銷業務，多數同時經營外貿和內銷生意。調查指，對於在大灣區設廠的港資企業，其投資或計劃投資於內銷市場的最大原因是市場潛力龐大，平均為4.3分（以5分為最高），其次是善用已建立的商業網絡及為企業升級轉型。調查結果亦反映，放帳風險高為港資製造企業拓展內銷所面對最大的挑戰之一，亦削弱了企業拓展內地巿場的積極性。劉健恆表示，內地貿易信用保險配套不足，局限港商拓展內銷，建議相關機構合作強化內地企業信用體系及信用資料共享機制，以推出合適信保產品、提升承保能力。跨境金融服務方面，劉健恒指港商對跨境金融需求龐大，建議相關監管機構考慮設立大灣區中小企跨境資金池試點，容許合資格的大灣區企業聚集資金，為港資中小企提供針對性的政策放寬和金融配套。南豐夥陳廷驊基金會捐款抗疫第五波疫情於本港持續蔓延，南豐集團正積極採取各項措施支持香港抗疫工作，並已立即啟動「南豐同理協作抗疫圈」，聯同陳廷驊基金會（基金會）至今捐出近3000萬元協助抗疫。自第五波疫情以來，租戶生意大受影響，南豐集團除為需要關閉及個別租戶提供租金減免外，更向生意受疫情影響的商戶購買物資送贈有需要家庭，並透過非牟利機構包括惜食堂及聖雅各福群會等派發物資予超過三萬名基層人士。此外，集團認為社會大眾的身心靈健康亦為抗疫工作中容易被忽略的一環，所以將與社會企業及專業教育機構合作錄製教學短片，期望透過多媒體頻道為市民提供資訊與娛樂。南豐集團已撥捐1000萬元向租戶購入食物包及食物券，並夥拍惜食堂及聖雅各福群會食物援助旗艦項目Food Co將物資派發予超過三萬名基層人士，以解燃眉之急。高瞻