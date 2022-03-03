鮑威爾挺加1/4厘 儲局溫和加息 杜指彈588點

雖然烏克蘭戰事持續，但市場已逐漸消化，外圍股市企穩，油價則顯著上升。美股杜指早段升208點，至33503點，升幅為0.6%。標普指數亦升0.5%，納指早段則只升0.2%。美國聯儲局主席鮑威爾支持今個月加息0.25厘，對未來更大幅度加息持開放態度。鮑威爾表示：「我傾向建議和支持（三月）加息0.25厘。若通脹較預期更高或更長期持續高企，我們準備好更進取行動，在一次或多次議息加息超過0.25厘。烏克蘭被入侵對短期美國經濟影響，仍然是高度不明朗，我們需要靈活回應，未來的經濟數據和展望。」杜瓊斯工業平均指數今晨四時報33883點，升588點；標普500指數報4387點，升80點；納斯達克指數報13755點，升222點。滙控（005）美國預託證券價格曾見53.32港元，較香港收市價升2.12港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見422.14港元，較香港收市價跌1.26港元。即月期指窄幅上落，中段跌20點，至22295點，較恒指低水49點。歐洲股市企穩，周三反彈收高。英國富時100指數收報7429.56點，升99點。德國DAX指數收報14000.11點，升95點。法國CAC指數收報6498.02點，升101點。金價收挫。於紐約商品交易所，4月份期金收報每盎司1922.3美元，跌21.5美元，跌幅1.11%。經濟數據方面，美國人力資源服務機構ADP公佈，2月私人企業職位增加47萬5000個，市場預期增加37萬5000個，增長高於預期，對上一個月的前值為減少30萬1000個。油價升穿每桶110美元美國等國家釋出戰略石油儲備的行動，未能釋除市場對原油供應短缺的憂慮，國際油價非但不跌，更進一步急升，紐約期油及倫敦布蘭特期油更升穿每桶110美元大關，最新升逾6%。分析預期，若俄烏戰事持續，即使有石油輸出國組織OPEC成員國增加可油產量，都只能令油價升幅回順。截至昨晚九時十五分，紐約期油升7.5%，每桶報111.17美元，再創7年新高。倫敦布蘭特期油更高見每桶113.09美元，創2014年6月新高，最新報每桶112.89美元，升6.7%。烏克蘭局勢未明朗，在金融及內房股拖累下，港股再陷弱勢，加上本港新增逾5萬宗新冠肺炎確診個案的紀錄新高，令恒指跌逾400點，更創近兩年低位，科指再創成立後最低，低見5007，但仍力守5000點大關。連日向上的本地禁足概念股亦見回吐，其中經營HKTVmall的香港科技探索（1137）昨破頂後倒跌近一成。