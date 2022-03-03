郭樹清：內地樓市泡沫受控

市場關注內房最新發展。中國銀保監會主席郭樹清表示，去年重點領域風險持續得到控制，宏觀槓桿率下降了約8個百分點，金融體系內的資產擴張恢復到較低水平，再次回到了個位數。地方政府隱性債務狀況趨於改善，房地產泡沫化、金融化勢頭得到根本扭轉，但他不希望房地產價調整得太劇烈，對經濟影響得太大，還是希望能平穩些。郭樹清昨於國新辦新聞發佈會上表示，去年內地房價下降，房地產的泡沫化、貨幣化的問題發生了根本性的扭轉，樓市不像以前那麼活躍，但住房還是需要的，這方面的金融服務很有意義。他提到20多年前，個人申請房貸需時很久，後來改進得非常快，現在房貸發放很多，且在大型銀行貸款的佔比很高。監管機構反復提醒銀行要注意風險，萬一房價下跌，或變成金融危機。