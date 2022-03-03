創科全年多賺37% 毛利率連升13年

創科實業（669）公佈，截至去年底止年度，營業額按年升34.6%至132.03億美元；純利按年升37.2%至10.99億美元；毛利率達38.8%，連續第13年錄得增長；每股基本盈利為60.04美仙。派末期息1元，全年派1.85元，按年升37%。創科實業行政總裁Joseph Galli表示，公司將營業額達200億美元的目標由2025年提前至2024年，並指公司繼續對業務進行重大投資，持續讓新一年的業績高於市場表現及毛利率繼續增長。他又指，在過去一年，因應全球物流面對嚴峻挑戰，公司對庫存作出果斷投資，為主要的零件供應帶來緩衝，令生產線得以保持運作暢順，讓業務免受商品價格上升帶來的影響。對庫存作果斷投資期內，毛利率上升54個基點至38.8%，連續第13年錄得增長，由於集團推出高利潤率新產品、嚴謹的產品組合管理、生產力大幅提升以及銷量的槓桿效應所致。按地區劃分，北美銷售額增長33.7%；歐洲增長41.1%；而全球其他地區則增長31.8%。按業務劃分，電動工具業務銷售額增加37%至120億美元，其中Milwaukee業務、Ryobi DIY及Ryobi戶外園藝工具業務均錄得雙位數增長；經營溢利增加37.8%至12億美元。地板護理及清潔業務銷售額增長14.8%至12億美元，佔總銷售額9.4%，主要受惠於新推出的Hoover Cleanslate污漬清洗機大獲成功；經營溢利升18.7%至2920萬美元。