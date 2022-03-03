螞蟻等涉金融平台  整改仍未結束

有關螞蟻集團等金融科技平台企業的整改進展，中國銀保監會主席郭樹清回應表示，早前已經有專門的報告，也介紹過這方面的情況，就是對螞蟻集團等14家互聯網平台企業涉及金融業務的，人民銀行牽頭，銀保監會、證監會、外匯局一起，從前年以來一直在進行整改，總體進展的情況還是比較順利，但整改還沒有完全結束，還有一些問題需要繼續探索。他說，這些平台開展的金融業務，因為有一定的創新性，過去沒有納入監管，現在正在逐步納入監管，有一個過程。在整改過程中會遇到各樣困難，包括企業、管理部門對這些產品的認定或鑑定，涉及很多方面，非常複雜，但總體上當局有充份信心把整改做好。