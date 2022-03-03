申洲盈警料少賺達四成 恒都預期扭虧賺1600萬

藍籌股申洲國際（2313）發盈警，預計去年度稅後淨利潤介乎約31億元至35億元人民幣，按年跌31%至39%。而恒都集團（725）則發盈喜，預期去年度盈利將錄得介乎約1000萬元至1600萬元，2020年同期則錄得虧損約1923.1萬元。申洲國際發盈警預計去年度稅後淨利潤，介乎約31億元至35億元人民幣，較2020年度的50.8億元人民幣跌約31%至39%。該公司解釋，利潤減少主要因為配合柬埔寨及越南政府防疫措施，於柬埔寨及越南的生產基地部份時間暫停運營，加上人民幣兌美元匯率升值對公司造成負面影響，以及去年下半年各項生產成本均明顯上升，銷售定價的傳遞有滯後，故對去年下半年業績有負面影響。味千萬裕發盈喜另外，恆都集團預期扭虧為盈，截至去年底止年度，盈利將錄得介乎約1000萬元至1600萬元，2020年同期則錄得虧損約1923.1萬元，主要因為銷售額回升，以及沒有再發生重大貿易應收款減值。萬裕科技（894）亦發盈喜，預期截至去年底止年度賺不少於7000萬元，該公司對上一年賺2400萬元。期內純利顯著上升，該公司指出，主要是由於期內電子元件市場需求旺盛，令收入按年增約30%。味千（中國）控股（538）昨日發盈喜，預期截至去年底止年度錄得溢利約500萬元至4000萬元（人民幣，下同）。而2020年度則錄得虧損7786,8萬元；主由於期內收入較對上一年上升，以及關閉虧損門市以改善整體盈利能力。