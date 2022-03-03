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日報新聞 > 金融

工行去年新增貸款創新高

2022-03-03 列印
■陳四清表示，工行爭取在「十四五」期間，製造業貸款餘額突破3萬億元。資料圖片
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工商銀行（1398）董事長陳四清昨表示，該行去年各項貸款增量創下新高，近3年的新增製造業貸款分別超過1000億元、2000億元和3000億元人民幣，累計增幅超過40%，貸款餘額率先突破2萬億元，並指爭取在「十四五」期間，製造業貸款餘額率先突破3萬億。
  產業鏈方面，陳四清指，該行去年底對製造業中的產業鏈核心企業的融資餘額超過7500億元，為產業鏈上下游製造業企業融資超過3000億元。此外，他稱該行近年亦完善「信貸+非信貸」綜合服務體系。去年末，該行的戰略新興產業融資餘額突破1萬億元，並支持國產大飛機、「復興號」高鐵等「大國重器」的製造。

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