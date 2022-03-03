鄭州「19條」新政 鬆綁樓市去庫存

河南鄭州市政府出台19條房地產「救市」新政，為2022年內地首個出台救市政策的二線城市，通過鬆綁限購及限貸、重啟貨幣化安置等，提振當地購房需求。另據克而瑞地產研究中心發佈最新公告顯示，2月其監測的29個重點城市新房供應面積按月「腰斬」，環比減少超5成；二手房市場成交亦按月回落47%。內房買家心態趨於理性，市場疲軟態勢仍未消除，分析指，2月多個城市庫存面積有增加趨勢，主要受到春節後多數房企看淡後市，及當前市場需求不振、返鄉置業規模縮減等因素影響，多數城市庫存消化週期按月再度拉長。此次鄭州新政的重點之一是「去庫存」，政策涵蓋樓市供需兩端。