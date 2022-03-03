中環IFC外望——內地TMT赴港及海外上市減76%

羅兵咸永道全球科技、媒體及通訊行業主管合夥人周偉然（圖）昨日指出，由於美國加強中概股上市披露要求，內地科技、媒體及通訊（TMT）公司赴海外及香港上市的勢頭有所放緩，去年下半年只有八間內地TMT企業來港及海外上市，總融資額約372億元（人民幣，下同），分別較去年上半年大減76%及79%。羅兵咸永道發表去年下半年TMT行業IPO回顧與展望，報告指出，去年下半年內地TMT企業上市數量為74宗，較去年上半年78宗有所下降，融資總額由去年上半年2138億元，減至去年下半年1507億元。周偉然表示，香港特殊目的收購公司（SPAC）上市機制將為新經濟及創新類企業開拓新機遇，創造更為多元的上市及融資管道。截至目前，中美監管機構對於中概股監管方面的協商情況尚不明朗，中概股陸續回港二次上市，中國移動（941）及中國電信（728）的A股回歸，為中概股提供新啟示。周偉然提及，近年電訊商或科技巨頭不斷分拆旗下業務上市，因為電訊商通過5G網絡的建立，開始沾手新媒體、雲服務等業務，該等服務都需要接觸資本市場，預期隨著國家數碼化轉型，將會進一步刺激企業分拆上市。AlipayHK消費券用戶消費增逾倍香港中文大學經濟學系教授宋錚透過AlipayHK對香港電子消費券計劃的影響進行評估研究，發現電子消費券提振經濟成效顯著，有效發揮「乘數效應」。研究指出，在電子消費券帶動下，AlipayHK消費券用戶消費金額多1.1倍。研究指出非耐用品（如餐飲、百貨等）及服務類型（電訊費等）的消費意欲增幅明顯，約佔整體消費總額至少57%至63%，顯示電子消費券有助促進零售商戶及服務供應商生意增長。電子消費券計劃鼓勵更多商戶使用流動支付工具，研究指消費券令商戶交易成本下降30%。研究亦參照其他國家和地區歷來提振措施進行對比，指出香港電子消費券的「乘數效應」是其他國家和地區的至少三倍，屬眾多國家及地區中成效最為凸出的紓困政策舉措。高瞻