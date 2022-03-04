烏克蘭戰事持續，倫敦布蘭特原油期貨一度升穿每桶118美元，創近9年新高。其後油價回調至107美元水平，美股周四早段顯著向好。杜指曾升287點，至34179點，升幅0.85%，標普指數以及納指早段均升0.62%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報33839點，跌51點；標普500指數報4368點，跌18點；納斯達克指數報13547點，跌204點。滙控（005）美國預託證券價格曾見52.16港元，較香港收市價跌1.14港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見408.89港元，較香港收市價跌9.91港元。分析師指，美股周四早段走勢主要受油價左右。他們又表示，美國周五公佈非農就業數據，市場等待報告結果及觀察聯儲局動態。全球紛紛斷絕跟俄羅斯購買天然氣和石油，市場恐造成全球供需失調，油價連續多日急升，但升幅已放緩。布蘭特原油期貨一度升至每桶118.22美元，是自2013年2月以來最高；昨晚九時半報每桶115.18美元，升1.99%。紐約期油觸及11年新高至每桶114.7美元，昨晚九時半報每桶 113.05美元，升2.2%。俄烏衝突繼續困擾歐洲股市。歐洲主要股市周四收挫2%。旅遊類股領跌。英國富時100指數收報7238點，跌190點。德國DAX指數收報13698點，跌301點。法國CAC指數收報6378點，跌119點。金價靠穩。於紐約商品交易所，4月份期金接近收市時報每盎司1,935美元，升12.7美元，升幅0.6607%。經濟數據方面，美國截至本月26日的一周，首次申領失業救濟人數達21.5萬人，按周減1.8萬人，較預期的22.5萬人為少。港股方面，隔晚美股急升，港股昨受外圍帶動高開後保持升勢，早段曾升199點，見全日高位22543點，其後大致反覆守於22400點水平樓上，恒指收報22467點，升123點。科指及國指表現遜色，科指更失守5000大關，兼曾再破底低見4933點，收報4957點，下跌58點或1.16%。大市成交額1156億元。金融股撐市 滙控彈4%金融股反彈支撐大市，滙控（005）彈4.1%，收報53.3元；中銀香港（2388）升3.75%，收報27.65元；渣打（2888）急漲4.21%收報54.5元。