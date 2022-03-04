中大學者：高油價勢加劇通脹

市場憂慮俄烏局勢影響原油供應，國際油價連日攀升。香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，近期國際原油價格急升，將會帶動成品油價格上漲，相信會對香港經濟造成影響，而本港食品來源以入口為主，油價上漲將加重運輸成本，糧食價格隨之上升，增加本港通脹壓力。他續指，本港的消費物價指數同時受多方因素影響，如租金、食品等，估計本港今年通脹約2%至3%左右。另外，中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，油價上升主要對香港交通運輸行業，以及物流行業造成直接影響，加重其營運成本。不過，浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才則表示，油價上漲對香港經濟暫時的影響不大，因為成品油的價格傳遞有滯後。