嗶哩經調整虧損16億 擬兩年五億美元回購

嗶哩嗶哩（B站，9626）去年第四季收入按年增長51%至57.8億元（人民幣，下同），主要受廣告收入大增1.2倍帶動，經調整淨虧損則擴大1.4倍，至16.6億元，符合市場預期。首席財務官樊欣預計，今年經調整淨虧損將逐步收窄，可望於2024年達至盈虧平衡。集團同時宣佈，計劃兩年內回購最多5億美元美國存託股。嗶哩嗶哩主席兼首席執行官陳睿表示，B站在廣告業務取得一定成效，「已是廣告商接觸黃金客戶的必要平台」，當中原因在於B站用戶類型愈來愈多，吸引更多行業落廣告，而其平台很多都是原生廣告，在同行中具有獨特地位。全年收入增長62%近年社交短片大行其道，對於B站去年亦推出豎屏短片功能「Story Mode」，陳睿指，目前用戶需求很大，已有約20%日均活躍用戶（DAU）使用，相信未來滲透率會達到50%以上。但他強調，用戶選擇觀看影片習慣，主要視乎影片種類及社會氛圍，而不會在乎是否短片，「喜歡喝可樂的人，不會在乎是易拉罐還是瓶裝」，故指出B站會不時隨用戶習慣而調整服務，例如正配合智能電視開發影片功能。去年全年B站收入按年增62%至194億元，經調整淨虧損擴大1.1倍，至55億元。陳睿表示，過去B站聚焦在用戶增長的工作上，與收入增長的工作比重大約為7比3，而今年度會加強精力在收入方面，令兩者的比重各佔一半。月均活躍用戶升35%單計去年第四季，B站月均活躍用戶（MAU）為2.72億戶，按年增加35%；DAU為7220萬戶，多34%。而平均每月付費用戶（MPU）有2450萬戶，按年增加37%。另外，嗶哩嗶哩公佈，將在未來24個月內回購最多5億美元的美國存託股（ADS），以現有現金結餘撥資，按周三收市價計，回購規模等同總股本4.3%。