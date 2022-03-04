澳門研現有賭牌續期至年底

澳門六大賭牌將於今年6月26日一同屆滿，據澳門媒體報道，澳門經濟財政司司長李偉農昨日透露，當局正研究把現有賭牌續期至今年12月31日，強調賭牌重新競投會配合立法會對修改博彩法法案的立法工作和立法程序，按時間表，相信仍有足夠時間，亦會爭取盡快完成賭牌投標工作。澳門媒體報道，李偉農昨日表示，賭牌延期有法律依據，賭牌延期的主動權屬於博企，已通知6間博企，請他們提出賭牌延期的申請，亦說明了有關的提交申請的時間，暫未收到相關的申請文件，相信可在6月26日前完成有關延期的手續。