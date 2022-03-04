九置全年扭虧賺44億 對上半年零售不樂觀

經營海港城及時代廣場的九龍倉置業（1997），去年全年虧轉盈，賺43.9億元，上年同期蝕78.5億元。若撇除投資物業重估虧損淨額等，基礎盈利減少13%至65.2億元。末期式微削0.7%至0.64元。集團主席吳天海稱，本港零售市道於上半年「一定唔太好，唔敢樂觀」，至於全年表現仍要取決於第五波疫情持續的時間，以及經濟復原速度和通關等因素。期內，九置收入按年上升3.4%，至160.4億元，主要受上市附屬公司海港企業（051）的發展物業銷售額確認入帳所帶動；營業盈利按年下跌9.1%，至90.64億元，主要因為投資物業表現較為疲弱。其中海港城包括酒店的整體收入按年跌8%，至79.93億元，營業盈利下跌12%，至59.46億元，分別佔集團收入及營業盈利50%及66%。帶頭提供租金減免九置指出，期內惟租金表現落後，海港城商場收入下跌7%，去年底出租率升至93%；時代廣場整體收入下跌9%，商場出租率上升至95%。吳天海表示，過去幾星期人流、車流大幅減少，集團亦不能倖免；而因應第五波疫情爆發，集團已帶頭向租戶提供租金減免，現已推出第二輪措施，並強調減幅在合理水平，冀能與租戶共渡時艱。續租方面，吳天海表示，集團每年一般到期的租約大概為三分之一，但過去兩年租務市場較為動盪，部份新的租約少於三年，故2022年到期的租約或會多於三分之一。他又透露，自爆發第五波疫情後，續租單位數稍為減少，始終市場面對震盪，有部份租客會先觀望，但集團暫時未有很大壓力，暫時並未見續租租金有明顯趨勢。荷里活戲院已覓租客期內荷里活廣場收入跌4%，去年底出租率為97%。吳天海透露，早前結業的鑽石山荷里活廣場百老匯戲院已覓得新租客，將有另一本港主要營運商繼續經營該戲院。