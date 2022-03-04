內房融資首兩月跌近六成

貝殼研究院最新報告顯示，2022年首兩月，內房融資規模不足千億，按年下降近6成。其中，境內債成為發債主要方向，境外債佔比降至22%。另外，中國恒大（3333）旗下恒大人壽以房屋買賣合同糾紛，向內地中天金融子公司提起訴訟，合共要求退還22億元（人民幣、下同）；奧園集團（3883）債券持有人稱如期收到利息。據貝殼研究院統計，今年1月至2月份，房企境內及境外債券融資累計約856億元，同比下降59%，但降幅較1月收窄11個百分點。其中，境內融資成為絕對主導，佔據內房債券融資規模的近8成。此外，中天金融昨日發公告稱，恒大下屬的恒大人壽保險以房屋買賣合同糾紛對其貴州貴陽子公司提起訴訟，要求其退還共計22.2億元，當地中級人民法院已受理。