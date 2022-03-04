內房融資首兩月跌近六成

據貝殼研究院統計，今年1月至2月份，房企境內及境外債券融資累計約856億元，同比下降59%，但降幅較1月收窄11個百分點。其中，境內融資成為絕對主導，佔據內房債券融資規模的近8成。
此外，中天金融昨日發公告稱，恒大下屬的恒大人壽保險以房屋買賣合同糾紛對其貴州貴陽子公司提起訴訟，要求其退還共計22.2億元，當地中級人民法院已受理。
新冠病毒攻入銅牆鐵壁的監獄，懲教署過去兩月為在囚人士檢測，發現一千人染疫。據悉，前支聯會主席李卓人、副主席何俊仁，以及社運人士古思堯確診。懲教署公佈，截至前天，累計約一千名在囚人士染疫，絕大部份人無病...
2022-03-04
廣州有英勇清潔工人為救墮江老伯，寒冷天氣下跳進珠江救起落水老人。據了解，事發時間為本月十八日，當時天氣寒冷，廣州最低氣溫僅錄得五度。一名姓譚的清潔工下班途經琶洲大橋江邊時，突然聽到有人大聲呼救，他快步...
2022-02-24
俄羅斯入侵烏克蘭，雙方激戰之際，美國國防部宣佈押後原定本周試射民兵三型（Minuteman III）洲際彈道導彈，以免引起俄羅斯誤判。俄羅斯總統普京上周日下令國防部長和總參謀長，將核武部隊置於戰鬥警戒...
2022-03-04
市建局土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街的四個重建項目，上月10日截標，市建局昨日公佈結果，由長實力壓其餘六間入標財團，以逾59億成功奪得項目發展權，每方呎樓面地價約11382元。每呎樓面地價約11382元...
2022-03-04
烏克蘭戰事持續，倫敦布蘭特原油期貨一度升穿每桶118美元，創近9年新高。其後油價回調至107美元水平，美股周四早段顯著向好。杜指曾升287點，至34179點，升幅0.85%，標普指數以及納指早段均升0...
2022-03-04
次席射手迪祖域近況大勇，助包尾的沙蘭力坦拿近五仗意甲一勝四和不敗，護級未絕望。今晚聯賽造訪正值頹勢兼有下周中歐聯後顧的國際米蘭，此子誓言施展渾身解數，領軍繼續搶分，讓球主客和受讓兩球「客勝」可作過關膽...
2022-03-04
第5波疫情未見頂，大部份藝人冇工開，就算經營副業嘅藝人生意都失守，雪上加霜，叫苦連天。經營蠔吧餐廳已經3年嘅黃宗澤﹙Bosco）索性由上月21日開始停業到3月7日，損失過百萬；至於家燕媽媽藝術中心為咗...
2022-03-04
港府正策劃全民強檢，料本月下旬展開。按照港大醫學院的推算，社區有大量染疫者，經全民強檢，將全部浮現，下一步將牽涉複雜的分流安排，讓不同健康狀況、年齡、家庭結構等染疫者，分別送入醫院、方艙醫院、隔離營、...
2022-03-04
昨晚谷中又舉行九場賽事，潘頓繼續強勢，先後勝出容廄「傲龍駒」、呂廄「有何不可」和羅廄「幸運旅程」，並於第八場後提前成為騎師王。至於莫雷拉先勝出「又享耆成」為容廄起孖，之後再贏文廄「金鑽貴人」，與勝出蔡...
2022-03-03