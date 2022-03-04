微醫擬改以SPAC港上市

特殊目的收購公司（SPAC）上市機制今年起生效，傳騰訊（700）有份投資的互聯網醫療平台微醫（We Doctor）探討通過SPAC的潛在合併方式，代替傳統首次公開招股（IPO）方式上市。本報向微醫查詢，該公司表示沒有信息可透露。微醫去年提交香港上市申請，市傳擬集資最多30億美元（約234億港元），惟申請已於於去年十月失效。外電報道，中央去年收緊監管影響中企上市，而目前初創公司面對更嚴格的上市規則，尤其是收集敏感數據的公司，如微醫處理醫療信息。外電引述消息人士指，微醫上市計劃被打亂後，去年員工數目由4000人減少至3000人，可能會進一步裁員，並下調員工底薪，惟將按表現發放花紅作補償。