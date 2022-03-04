中環IFC外望——3香港接受指定加密貨幣付費

和記電訊（215）旗下3香港與數碼資產交換平台FTX US宣佈合作，率先於本港讓3香港客戶透過指定的加密貨幣，於網上支付電話帳單、購買電訊產品及增值服務。有關服務將由FTX US加密貨幣交換服務「FTX Pay」提供。由即日起，3香港的香港客戶可透過發送及接收指定的加密貨幣，於網上支付月費、購買流動裝置和增值服務，以及於3香港的電子商務平台3Mall購物。新支付方式預期將於4月第二階段拓展至3門市。用戶須開啟FTX US帳戶以使用FTX Pay的功能。FTX Pay支援多款錢包類種，3香港不會收取客戶任何行政費用，亦不設最低消費額。每次加密貨幣交易預計於15分鐘內完成，視乎所使用加密貨幣的種類、相應營運及合規要求而定。只有香港居民可使用有關服務，服務並不會於中國內地提供。東亞富邦建行分行周六停業東亞銀行（023）宣佈，為減低新型冠狀病毒疫情擴散的風險，該行所有分行自3月5日起於星期六暫停服務，直至另行通告。較早前，該行已暫停15間分行的服務，並把星期一至五的營業時間調整為上午9時至下午4時。富邦指鑑於本港新型冠狀病毒疫情持續惡化，為配合政府的防疫措施及為保障員工及客戶的健康和安全，富邦宣佈其分行星期一至五的營業時間將改為上午10時至下午5時，星期六則暫停營業。建行（亞洲）亦宣佈，由3月5日（星期六）起，該行的分行及小企業及個人信貸中心將於星期六暫停營業，直至另行通知。第五波疫情下，滙豐、恒生、中銀及渣打早前已相繼宣佈全線分行周六暫停服務，直至另行通知。高瞻