恒指連跌三周 大摩料最熊見19500

烏克蘭核電站起火引發受襲疑雲，令市場憂慮俄烏緊張局勢加劇，恒指昨日低開588點，早段曾重上22000點大關，其後再度下跌，一度挫逾六百點，收跌562點或2.5%，收報21905點。科指創成立以來新低，收跌219點，成交1647.78億元。大摩將恒指最悲觀目標價由21000點，下調至19500點。國指收跌213點，報7686點；科指跌219點，收報4737點，主板成交1647.78億元。總結全周，恒指累跌861點，連跌三周；國指累跌304點；科指累跌374點。科網巨擘無一倖免，京東（9618）收挫8.3%，報262.4元；美團（3690）插5.4%，報164.8元；阿里巴巴（9988）失守百元大關，收跌5.2%，報99元，一度低見98.2元，創上市以來新低；小米（1810）挫5.2%，收報13.96元； 騰訊（700）險守400元大關，收跌3.7%，報403.2元。港交所12連跌 阿里再破底大部份藍籌成份股下挫，錄得10升51跌，當中碧桂園（2007）表現最好，該公司公佈購回600萬美元優先票據，並獲招行（3968）150億元人民幣併購融資額度，股價逆市收升6.1%報6.07元。滙控（005）收跌3.4%，報51.5元，港交所（388）連跌12日，收跌2%，報355.8元，一度低見351.4元，創一年新低。恒指季檢變動下周一生效，藍籌新貴聯想（992）收跌6.6%，報7.94元；農夫山泉（9633）收跌4.2%，報43.25元。汽車股普遍走低，比亞迪（1211）2月份新能源汽車銷量按月下跌，收跌8.6%，報212.4元。吉利（175）收跌2.1%報13.12元；小鵬汽車（9868）瀉13%，收報115.9元，創一年新低。摩根士丹利發表報告，將恒指最悲觀目標價由21000點，下調至19500點，因為地緣政治局勢升溫、房地產流動性緊缺，以及本地疫情嚴峻。該行提及，雖然恒指觸及最悲觀目標價的可能性僅有20%，惟下行風險明顯增加。勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，恒指創兩年低位，主要受俄烏局勢問題拖累，科網股及銀行股跌得較多。他續指，恒指跌穿22000關，預料未來會持續弱勢，有進一步下滑空間。