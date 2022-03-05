傳長和旗下英配電商獲洽購

長和系三間上市公司持有的英國配電商UK Power Networks，傳獲麥格理及KKR牽頭的財團提親，洽購估值或高達150億英鎊（約1560億港元），最快未來幾周可望達成協議。長和系發言人指，經常收到不同報價，不作出評論。估值或達1560億元據彭博引述消息人士報道，由麥格理及KKR兩家國際投資公司牽頭的財團，正就收購UK Power Networks一事進行洽談，財團成員還包括荷蘭基金APG、中投公司、加拿大安大略省教師退休基金會及加拿大退休金公司PSP Investments，有關估值或高達150億英鎊。消息人士指有關洽談不確定會否達成協議，UK Power的業務亦有可能吸引其他基建或能源公司的興趣。長和系發言人回覆指，經常收到不同的出價建議，不可能對每個建議作回應。UK Power Networks為英國配電網絡營運商，在該國14個受規管電網中持有三個，覆蓋倫敦、英格蘭東南部及英格蘭東部，服務全國約29%人口。UK Power Networks由長建（1038）、電能（006）及長實（1113）持有，分別持股40%、40%及20%。值得留意的是，長實持有的股份以往屬於李嘉誠基金會，在去年長實定立巨額回購方案時，長實以發行新股方式，收購基金會的UK Power Networks及其他三項資產，間接令創辦人李嘉誠大幅增持長實股份9.61個百分點。