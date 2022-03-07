俄烏戰火困擾 滙控ADR失守50元 恒指料尋底 21500告急

俄烏戰火持續蔓延，加上聯儲局主席鮑威爾建議本月加息0.25厘，恒指上周五收跌2.5%，失守二萬二大關，全周計累跌3.78%；美股上周五同樣全線下跌，港股預託證券普遍下挫，滙控（005）ADR跌約半成，失守50元大關，折合報48.8港元，港股ADR指數報21521點，跌1.72%，反映今日開市會低開。市場人士指，展望本周，全國「兩會」召開，將推出政策推動中小微企發展，有望為中港股市帶來正面影響，預料恒指本周於21500至22500點間上落。兩會谷經濟或沖喜港股美國預託證券普遍下跌，除滙控跌至48.8港元外，騰訊ADR較本港上周五收市價跌逾2%，失守400港元，折合報393.8港元。俄烏戰爭持續多日，恒指上周五收報21905點，跌2.5%，失守二萬二大關；科指跌219點，報4737點，再創成立以來新低；國指收報7686點，跌213點或2.7%。同時市場憂慮戰事升級和供應鏈出現問題，美股上周五同樣全線下跌，杜指跌0.53%；標普500指數跌0.79%；納指跌1.66%。恒指夜期收報21527點，跌310點，低水378點，成交30148張。金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，俄烏戰事持續困擾市場情緒，市場難以預料戰事何時結束，加上美國通脹高企，加息壓力較大，聯儲局主席鮑威爾建議本月加息0.25厘，導致港股上周表現急轉直下。他續指，人行放水空間較大，展望今周全國「兩會」召開，內地將今年國內生產總值（GDP）增長目標定於5.5%左右，市場憧憬當局會推出措施協助中小微企發展，有望為中港股市帶來正面影響。黃德几又預料，戰事對金融市場衝擊較為短暫，認為現時是投資者部署長線投資的好時機，預料恒指本周於21500至22500點間上落。專家籲投資者持有現金香港股票分析師協會副主席郭思治表示，俄烏戰事影響市場投資信心及市場資金流向，市場憂慮戰事導致經濟受挫，導致資金流向金屬、資源等板塊，同時導致加息步伐減慢，意味着銀行股息差收入收窄，影響港股表現。他指出，由於難以估計戰事將持續多久，預料未來港股會反覆下挫，向下尋低位，下試21139點的機會極高，建議投資者保留現金。