內房外債臨到期高峰 兩個月須贖回六百億

內房債務問題懸而未決，但即將面臨美元債本金到期小高峰。截至目前，本港上市的內房企業，在3及4月仍有高達至少80億美元（約624億港元）債券未贖回或延期。在今輪危機有份參與債務談判的富事高（FTI）財務諮詢及企業重組部資深董事總經理何翃嶠（Jason）表示，債權人對拖字訣感不耐煩，多數傾向速戰速決，趁本金到期定出解決方案。內房去年債務危機多數未按時支付債息而違約，但現時或見真章，因已踏入本金到期高峰期。本報根據債券市場上市的美元債，統計在港上市內房企的債券到期情況，當中共有至少16間企業的美元債將於今、明兩月本金到期，截至目前仍未作處理的規模約80億美元，在到期時或須償還巨額本金。債權人冀盡快重組期內最龐大的美元債發行人為中國恒大（3333），有2筆美元債分別在本月23日及下月11日到期，本金為20.25億及14.5億美元，合共34.75億美元（約271億港元）。不過亦有企業各師各法，提早處理即將到期債務，包括中駿集團（1966）近日表示，已就本月到期的5億美元債，分批提早贖回，並已匯出餘下本金連利息以準備償還；金輪天地（1232）就指，已就三筆今明兩年未償還的4.45億美元債，與85%債權人達成重組協議，可將到期日延期。多家內房正不斷跟債權人角力，對於債務何去何從，Jason接受本報訪問時表示，內房企一直以來的處理債務手法，主要是進行交換票據及徵求同意，即是將債券延長期限或更換條款，「但呢招已經玩咗半年至九個月，投資者都唔耐煩」，目前債權人主流傾向盡快定出債務重組方案。房企老闆傾向還錢他強調，內房企欠債不還的印象純粹誤解，因為很多老闆都是白手興家，仍然打算日後東山再起，故為了日後融資便利，均有誘因管理好誠信。