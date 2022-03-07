港首隻SPAC最快本周路演

雖然市況不穩，但市場消息指，本港首隻特殊目的收購公司（SPAC）Aquila Acquisition（7836-Z）最快將於本周中展開路演及配售，集資約2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元）。由招行（3968）旗下招銀國際資產管理及AAC Mgnt Holding共同發起的Aquila，上月底傳出已通過上市聆訊。消息人士指，Aquila原定上周開始建簿，但因大市氣氛疲弱，決定延至本周中開始，設4日配售期及定價。若一切順利，預計本月中掛牌，成為本港首隻上市的SPAC。不過，由於俄烏戰火未停，整體大市氣氛依然不樂觀，若局勢進一步變壞，不排除會再延遲Aquila的配售日期，最終配售期要以市況而定，但目標仍是在本月內完成。