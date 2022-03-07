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財政部：今年促進消費復甦

2022-03-07 列印
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內媒報道，財政部提請十三屆全國人大五次會議審查《關於2021年中央和地方預算執行情況與2022年中央和地方預算草案的報告》指出，2022年要充份挖掘內需潛力，完善教育、養老、醫療、育幼、住房等支持政策體系，加大稅收、社會保障、轉移支付等調節力度，增強居民消費意願和能力。

報告提到，要促進消費恢復，2022年將落實新能源汽車購置補貼、免徵車輛購置稅等政策，支持充電樁等配套設施建設，促進新能源汽車消費，並鼓勵地方開展綠色智慧家電下鄉和以舊換新。另外，為加強對市場主體支持，着力穩企業保就業，將實施新的組合式稅費支持政策，優先安排小微企業，對小微企業的存量留抵稅額於6月底前一次性全部退還，增量留抵稅額足額退還。

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