財政部：今年促進消費復甦

營商管理多年，我一直認為，經營珠寶與保險業務具有不少共通之處。首先，兩者的品牌和信譽同樣重要。珠寶及保單價值不菲，客戶在購買前都會細心挑選，貨比三家，並信賴品牌優越和信譽可靠的公司。而不論是心儀的珠寶...

2022-03-07