美擬禁俄原油 細節待落實 美股三連跌 杜指挫657點

市場關注油價持續上升，會否引發通脹，美國股市周一早段反覆跌。杜指曾跌362點，至33252點，跌幅為1.08%。標普指數跌0.5%，納斯達克指數早段則跌0.7%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報32957點，跌657點；標普500指數報4223點，跌105點；納斯達克指數報12923點，跌389點。滙控（005）美國預託證券價格曾見47.90港元，較香港收市價升0.05港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見384.11港元，較香港收市價跌3.89港元。外電引述消息人士報道，美國計劃在沒有歐盟參與下，在首階段獨自對俄羅斯實施石油禁運，並繼續就有關制裁與盟友保持密切聯系，但實施時間及範圍尚未決定。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄方已通知烏方，如果基輔滿足俄方條件，莫斯科可隨時終止行動。恒指一度插逾千點港股方面，環球金融市場現恐慌性拋售，港股昨日一度急插逾千點，跌穿兩年前「疫情底」，恒指收市跌847點報21057點，見近6年新低；科指亦再破底，四個交易日累挫12%。國指挫274點，收報7412點。大市成交額1775.9億元。科網股為跌市元兇之一，恒生科指繼續尋底，收造4527點，插210點或4.43%，成分股中只得金蝶國際（268）逆市上升。「ATMJ」之中，美團（3690）勁瀉11.3%，收報146.2元，為跌幅最大藍籌股；騰訊（700）跌3.77%收報388元；阿里巴巴（9988）挫3.03%收造96元；京東（9618）挫5.87%收報247元。金融股亦急跌，受累美債息顯著向下，滙控（005）及友邦（1299）分別跌7%及5.4%，兩股拖低指數211點。港交所（388）亦連跌第13日，股價跌4.4%收報340元；招行（3968）跌4.31%收報61元。