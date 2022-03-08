布蘭特油價曾￼18% 炒家博升穿二百美元

俄烏戰事掀起新一輪石油危機，據報美國打算不顧歐盟憂慮，獨自向俄羅斯實施石油禁運，刺激油價飆升，布蘭特期油一度閃飆18%至每桶近140美元，挑戰2008年以來新高。有石油交易員小注買入期權，博本月底布油升穿200美元。布蘭特期油昨日開市曾經閃飆18%至每桶139.13美元，直逼2008年歷史高位，但瞬間回落，昨晚早段仍漲6.4%報每桶125.61美元，再創10年新高；紐約期油亦大漲過12.8%報130.5美元，昨晚早段升6.3%報122.99美元，續見14年新高。美或向俄實施石油禁運美國國務卿布林肯日前表示，正在與歐洲合作夥伴和盟友商討禁止進口俄羅斯石油，同時會確保全球石油供應足夠；美國國會亦就此推動立法工作，但歐盟委員會主席馮德萊恩表示，短期內減少歐盟對俄羅斯化石燃料依賴有困難。外電引述消息人士報道，美國計劃在沒有歐盟參與下，在首階段獨自對俄羅斯實施石油禁運，並繼續就有關制裁與盟友保持密切聯繫，但實施時間及範圍尚未決定。據美國能源信息署數據顯示，美國去年進口俄羅斯原油的比重約3%，連同其他石油產品的進口比重約8%，近日有減少跡象。彭博報道，國際期貨平台洲際交易所（ICE）的紀錄顯示，有石油交易員小注買入認購期權（Long Call），5月布油期貨行使價在200美元上，至少有200張Long Call成交，有關期權於3月28日到期。ICE數據亦顯示，150美元行使價的期權金昨日升1倍。日前摩根大通指出，若俄羅斯供應繼續受阻，布油在年底或達到每桶185美元。金價曾突破二千美元另外，避險資金湧入黃金，昨日紐約期金一度衝過2000美元大關，昨晚早段仍漲1.45%，報每盎司1995美元。