中國二月外儲減78億美元

人民銀行公佈，截至今年2月末，中國外滙儲備規模為32138.27億美元，低於市場預期，較1月環比減少78.03億美元，為連續第二個月下降，但降幅較1月的285.4億元顯著收窄。國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英解釋稱，2022年2月跨境資金流動平穩有序，境內外匯市場供求基本平衡。但在國際金融市場上，受地緣政治局勢、主要國家貨幣政策預期等因素影響，美元指數小幅上漲，全球金融資產價格總體下跌。外匯儲備以美元為計價貨幣，在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯儲備規模下降。此外，金管局公佈，香港今年2月底外滙儲備資產為4909億美元，較今年1月底少16億美元，連跌3個月。