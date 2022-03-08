越秀房託公佈業績 可分派收入升23%

越秀房產信託基金（405）公佈2021年度業績，截至去年12月底止，全年可分派收入為7.98億元（人民幣，下同），按年漲23%，在疫情及政策調控的雙重壓力下，其寫字樓業態佔總收入比率進一步提升至超過五成，以增強抗風險能力，整體續租率達82%。越秀房產信託基金主席、執行董事及行政總裁林德良昨日表示，去年年底完成收購廣州珠江新城核心商務區的商業物業越秀金融大廈，共計投入77.93億元。完成此次收購，令期內收入增加逾4億元，淨租金收入亦高於平均融資成本，預期帶動今年每單位派息繼續增長；同時，該公司資產規模將增加21.4%，至438.6億元；其位於大灣區核心城市廣州的資產比重增至逾八成，將成為香港及新加坡上市房產基金中所持中國內地資產規模最大的REIT。簽綠色俱樂部貸款協議他指出，2021年期內，該公司融資成本按年減少9800萬元，並成功發行2.66厘五年期美元債，置換到期利率4.99厘的美元債券，降低融資成本率233個點子。越秀房產基金於去年底，錄得現金及現金等價物及短期存款結餘達約14.77億元，並指公司具備足夠財務資源以應付其財務承擔及營運資金需要。此外，公司首次就48億港元的三年期無抵押浮息定期貸款，向借款銀行簽訂綠色俱樂部貸款協議，而該部份貸款已於2021年12月23日部份提取45億港元，支付用於收購廣州越秀金融大廈部份款項。內房面臨償債壓力大另外，易居研究院發佈最新報告顯示，銷售額前30名房企，2月的償債規模為255.1億元，按年上升91.7%，按月下降36.1%；民營發展商仍面臨較大償債壓力，部份房企出現債務展期、實質性違約等負面信用事件。