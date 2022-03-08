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理文造紙少賺11% 大減派息

2022-03-08 列印
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理文系昨日派發截至去年底止年度成績表，當中理文造紙（2314）去年純利31.2億元，按年下跌11.4%；每股盈利71.87仙；末期息削近四成，至11仙。集團指出，會繼續整合上游資源，發展涵蓋製漿及廢紙回收的垂直業務模式，向產業鏈一體化方向發展，確保原材料供應，不斷擴充規模，控制成本，提升產能。

理文造紙指出，內地在疫情防控取得成果，經濟發展趨穩，消費者信心回升，期內收入325.1億元，按年增加25.7%，惟受成本上漲，拖累純利下跌。期內毛利54.02億元，按年下跌0.8%；年內總銷售量634萬噸，產品平均每噸淨利潤513元。

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