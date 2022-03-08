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統一盈利倒退7.7% 毛利率降

2022-03-08 列印
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統一企業中國（220）公佈，截至去年底止全年業績，盈利15.01億元（人民幣，下同），按年跌7.7%，主要受大宗原物料價格上漲，及對上年度處置合肥分廠部份土地一次性收益等影響，毛利率為32.6%，按年下降2.8個百分點。每股盈利34.74分，派末期息每股41.69分。該股昨收報7.44元，跌3.8%。

統一企業表示，集團線上業務進入高速增長階段，集團在電商平台開設3家旗艦店及8家直播間，並私域電商開設「統一快樂星球」購物小程序，銜接起從品牌聲量到品牌效率轉化。集團表示，隨著居民人均可支配收入的提升，食品行業在挑戰與機遇中仍保持穩步增長。

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