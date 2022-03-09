俄羅斯與烏克蘭的第三輪和平談判結束，並無突破。市場繼續關注烏克蘭戰事局勢，以及油價和通脹情況，外圍股市繼續拉鋸。美股杜指早段升42點，至32860點，其後倒跌逾百點。標指早段曾微升9點，其後亦告回軟，納指則跌0.2%。油價繼續上揚，紐約期油晚上升4.3%，至每桶124.5美元，倫敦布蘭特期油同樣升超過4%。此外，資金繼續流入黃金避險，黃金價格再度突破每盎司2000美元。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報32995點，升178點；納斯達克指數報12928點，升97點。滙控（005）美國預託證券價格曾見49.29港元，較香港收市價升1.29港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見383.51港元，較香港收市價升0.31港元。美國總統拜登宣佈全面禁止俄羅斯石油、天然氣及煤等能源產品進口。英國亦宣佈，會在今年底前逐步停止進口俄羅斯石油及相關產品。拜登指禁令獲得國內跨黨派支持，又明白很多盟友不能夠與美國一起制裁，但仍團結一致向俄羅斯總統普京施壓。歐盟有四成天然氣及三成石油，是由俄羅斯輸入；相對美國只有百分之八的石油及相關產品是從俄羅斯進口。俄羅斯曾警告，若歐洲禁止進口當地石油，便可能切斷透過北溪一號管道向德國輸送天然氣報復。經濟數據方面，歐羅區去年第四季國內生產總值（GDP）終值按季升0.3%，按年漲4.6%，兩者均符合預期。油價升創14年新高俄烏戰事引發全球能源價格抽升。紐約期油價一度升至近14年高位，升破每桶130美元的大關，主要因為美國和歐洲盟國考慮禁止從俄羅斯進口石油，以及伊朗短期內向全球市場恢復供應原油的機會下降所致。原油價格連升第二個交易日，倫敦布蘭特期油昨日一度升至每桶139.13美元，收市報123.21美元，升5.1美元，升幅4.3%。紐約期油曾升至每桶130.5美元，收市報119.4美元，升3.72美元，升幅3.2%。國際能源署（IEA）署長表示，石油價格仍可能繼續上漲，正與石油生產商與成員國協商。若有需要，IEA將建議釋放更多石油儲備。另外，商品價格亦急升，黃金價格昨再突破每盎司2000美元，高見2020.78美元。有分析指，若俄烏局勢升級，金價或進一步向上，並有機會突破其歷史高位2075美元，甚至朝2400美元進發。資金避險 金價突破二千美元於紐約商品交易所，4月份期金接近收市時報每盎司2045美元，升49.1美元，升幅2.46%。歐洲股市漲跌互見。英國富時100指數收報6964.11點，升63點。法國CAC指數收報5962.96點，跌19點。德國DAX指數收報12831.51點，升3點。英國及美國的主要黃金交易所暫停驗證俄羅斯冶煉廠的金條，令到有關金條不可以再在該等市場交易。倫敦金銀市場協會（London Bullion Market Association）周一表示，即時起停止認證6間俄羅斯金銀冶煉廠的優良交貨商資格，以遵守當局的制裁措施，但分析指，有關影響較輕微，因中國與中東買家仍可以進行俄羅斯金條的交易。