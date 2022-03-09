IMF料港經濟偏向下行

國際貨幣基金組織（IMF）發表報告指，本港經濟前景的風險偏向下行，尤其疫情相關的不明朗因素，進一步削弱私人消費的復甦動力，全年香港經濟增長預測3%；建議港府為低收入家庭、失業人士及中小企業提供支援、擴闊稅基，及加強對內地相關信用風險的系統性風險分析，尤其是對信用評級偏低的地產行業借款人。IMF指，本港在充裕的政策緩衝空間、強勁的對外收支狀況及健全的制度框架支持下，金融體系保持穩健，並保持其作為主要國際金融中心的地位。港元繼續在兌換保證範圍內暢順有序地交易。IMF建議，本港財政政策應循序漸進地回復至平衡預算，中期應處理人口老化、收入不均及公營房屋供應不足等的結構性挑戰。