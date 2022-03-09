有線朝創新方向轉型 冀為港人帶來正能量

有線寬頻（1097）近月經歷股東內部重組，由大股東鄭家純（純官）出任主席「打骰」，新管理團隊亦正式埋班。有線副主席曾安業接受本報專訪，表示公司會繼續轉型，鄭家純亦已經下達清晰的指示，要求有線「要有Impact（效果），講好香港古仔，為香港人帶到正能量」，而管理團隊正不斷尋求與外界合作。曾安業表示，純官對電視行業前景充滿信心，並向他們傳遞清晰指示，「要實實在在做到野，要有Impact，為香港人帶到正能量」，又稱純官亦要求有線「講好香港嘅古仔，要新聞部做得好，帶最好資訊。」曾安業指，有線的轉型正朝創新方向發展，但並非天馬行空，管理層需訂立解決方案，「由上至下公司會感覺到」。舉例指，新管理團隊加入後，推出多個內部培訓及工作坊，「真係會每日聆聽前線實戰經驗、遇到嘅困難」，揚言只要做好優質內容，並透過多渠道傳遞訊息予觀眾，相信日後業績自然好轉。多渠道傳遞訊息予觀眾在執行上，他續稱，有線會尋求更多合作夥伴，包括視內部員工為合作關係，對外合作機會則只要達到效果，都會持開放態度，例如有線股東之一的周大福企業，亦希望在不同層面為社會做事，特別是疫情肆虐期間，兩者合作便可發揮有線的多渠道傳播能力。對於日後純官對有線財政支持，曾安業稱，實際注資計劃不便透露，「但係大家可以對行業、公司前景有信心、有要求。」他提及早前自己與純官以私人名義，向全體約1100名合資格員工每人派3888元開工利是，「最主要就係希望團隊上下一心，感覺到我哋真係會支持。」要求「講好香港古仔」近年有線大刀闊斧開源節流，並不斷探索可行重組方案，被問日後有線三大業務板塊重心，他則指不論是旗下有線電視、免費電視或電訊業務，「（講好古仔）呢一個宗旨我哋都擺喺中間。」