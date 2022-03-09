港股失守21000 五年半新低

市場持續憂慮商品價格上升，導致通脹升溫拖累經濟，港股失守21000關，續創五年半新低，收報20765點，挫291點或1.39%；科指曾再破底見4367，收報4382點，瀉145點或3.21%。大市成交額1707億元。內地最高人民檢察院工作報告提出，今年檢察機關將加強反壟斷、反暴利、反不正當競爭，消息拖累多隻大型科網股由升轉跌。騰訊（700）跌1.24%，收報383.2元；美團（3690）跌0.48%，收造145.5元；小米（1810）瀉5.41%，收12.94元。專家：底部支持20400金融股走勢分化。滙控（005）反彈0.31%，收報48元；港交所（388）回升0.12%，收340.4元；但友邦（1299）及平保（2318）則全日愈跌愈急，友邦最終收73.05元，挫2.73%；平保收報53.95元，挫2%。電池主要原材料鎳價狂飆，新能源車股午後跌幅擴大。比亞迪（1211）並受累有傳王傳福退出杭州比亞迪董事長職位消息，收挫9.45%報184元，為表現最差藍籌股；小鵬（9868）大插12.9%收造98.6元。耀才證券研究部分析員鄧均樂指，重磅金融股於昨日下午明顯拖低大市，致大市氣氛轉差，不過他指出，恒指現時技術上的底部支持位為20400，周二指數收市與該支持位相差不遠，因暫未見港股再有其他利淡因素，以及恒指市盈率已跌至9倍的超值水平，故除非再受氣氛困擾，事實上再跌空間不大，加上恒指14天RSI已跌至21附近，預期若該參考指標跌穿20，恒指將會反彈。