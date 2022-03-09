牙科股瑞爾今開招 一手入場費7384元

內地連鎖牙科診所瑞爾集團（6639）今日起開始招股，發售逾4652萬股，每股招股價為14.62元，每手500股，一手入場費約7384元。瑞爾集團創始人、董事長兼首席執行官鄒其芳表示，公司注意到現時港股市場波動較大，但相信市場是公平，看重一間企業長期發展能力。瑞爾集團不怕熊市照樣招股，但外電報道，手套製造商頂級手套正推遲來港上市計劃。鄒其芳續指，隨著未來發展，公司需要設立更多新的醫療機構，以及投入新市場，而進入資本市場有助公司長久發展。對於在股市淡風下的招股定價，他相信若公司保持健康和快速的增長，公司的價值將會釋放，亦會被投資者認可。瑞爾集團通過高端品牌「瑞爾齒科」及中端品牌「瑞泰口腔」，以雙品牌戰略運營口腔診所及醫院網絡。鄒其芳表示，國內中產階級快速增長，因而推出瑞泰口腔，其成立已有10年，並佔公司業務50%，瑞爾齒科則有20年歷史。有意集資6.8億瑞爾集團發售逾4652萬股，其中一成為香港公開發售，集資約6.8億元，每股招股價為14.62元，每手500股，一手入場費約7384元，聯席保薦人為摩根士丹利及瑞銀，將於3月14日截止招股，預計於3月22日掛牌。該公司是次上市引入5名基石投資者，認購金額合共6500萬美元，佔超額配售前發行規模近75%，其中Abax、Harvest、Hudson Bay、OrbiMed Funds及現代牙科（3600）旗下高鵬香港，分別認購2500萬美元、2000萬美元、1000萬美元、500萬美元及500萬美元。頂級手套傳押後掛牌另一邊廂，外電報道，頂級手套正推遲來港上市計劃，因為行業發展改變，以及俄烏局勢令市場環境不明確，加上來港上市是長期計劃，不急於掛牌。頂級手套去年申請在港上市，並已於馬來西亞及新加坡掛牌。