他透露，期內內地基礎設施公募REITs試點正式啟動，公司在此基礎上成功發行華夏越秀高速REIT，而漢孝高速公路項目作為華夏越秀高速REIT的基礎資產，公司目前仍持有該REIT的30%份額，去年獲得應佔REIT稅後盈利約3萬元。
越秀交通多賺八倍 派息0.41元
他透露，期內內地基礎設施公募REITs試點正式啟動，公司在此基礎上成功發行華夏越秀高速REIT，而漢孝高速公路項目作為華夏越秀高速REIT的基礎資產，公司目前仍持有該REIT的30%份額，去年獲得應佔REIT稅後盈利約3萬元。
逾百住戶斥賠償不足 汀蘭居變隔離酒店 毀租約 惹不滿
疫情肆虐，每日染疫人數以萬計，隔離房需求大。政府一方面興建隔離營，另方面租用多間酒店作檢疫用途。近日荃灣一間酒店日前宣佈轉作隔離設施，僅給一百多名簽了長期租約的住客兩星期時間搬走，面對突如其來的逐客令...
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願每位女性在自己星空中摘最璀璨的星 王亞平從太空發婦女節祝福
昨日是三月八日婦女節，中國女太空人王亞平從太空發回婦女節祝福：「願每一位女同胞都能在自己的星空中，為所愛的生活和事業採擷最璀璨的星！」內聯合國日內瓦辦事處邀請全球傑出女性代表送上節日祝福，身在太空的王...
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油價或會升至每桶300美元 俄警告美歐制裁會帶來災難後果
俄羅斯繼續攻打烏克蘭，西方商討如何加強制裁俄國之際，戰事正為全球經濟和民生帶來災難性後果。俄羅斯副總理諾瓦克周一警告，如西方國家聯手抵制俄國輸出的原油、天然氣和其他能源產品，油價或飆升至每桶三百美元或...
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二手屋苑頻獲用家承接
疫情嚴峻，二手交投轉靜，但仍有買家趁疫市出動覓貨。據《星島地產網》報道，中原地產副區域營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島新近錄得23座低層B室成交，面積581方呎，兩房套間隔及多用途房，可望園景，池景...
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布蘭特曾見133美元 美股先跌後穩 美英禁俄石油 油價破頂
俄羅斯與烏克蘭的第三輪和平談判結束，並無突破。市場繼續關注烏克蘭戰事局勢，以及油價和通脹情況，外圍股市繼續拉鋸。美股杜指早段升42點，至32860點，其後倒跌逾百點。標指早段曾微升9點，其後亦告回軟，...
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華拉堤搶佔中場 叛逆天使
巴黎聖日耳門中場馬高華拉堤是球壇著名的「不自律天才」，球場外的他喜愛玩樂，但一踏進綠茵場就有力掌控大局。今晚歐聯十六強次回合，手握一球優勢的巴黎聖日耳門作客皇家馬德里，適逢主隊中場卡斯米路今仗坐波監，...
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離婚僅三個多月驚傳再婚 大S閃嫁舊愛具俊曄：珍惜當下的幸福
45歲台灣女星大S（徐熙媛）去年11月底與老公汪小菲結束十年婚姻，事隔僅三個多月，她昨日突然宣佈與舊愛韓團先驅Clon（酷龍）成員具俊曄（DJ KOO）重續未了緣，更火速結婚，震驚亞洲！具俊曄主動「翻...
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李一飄 - 兇猛疫情回落 持續抗疫不鬆懈｜社論
香港經歷了新冠肺炎疫情的最大考驗，確診人數由早前日均逾五萬人，死亡人數逾百，到過去兩天回落到萬多人，出現了到頂後向下的趨勢。然而，日均二萬多人染疫，依然嚴重，再加上外國經驗顯示，當疫情放緩，官方抗疫措...
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仲達 - 旺旺寶駒 穩位望贏 ｜頭號目標
第一場五班一八○○米。「旺旺寶駒」上季兩捷谷草此程，不過自前季尾降入五班後，至今仍未再回到四班，予人感覺只是一般五班馬之感。不過回看此駒上季尾451場次贏馬時，在頭兩段步速極快之下，與另外三駒一同跟前...
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