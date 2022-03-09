越秀交通多賺八倍 派息0.41元

香港經歷了新冠肺炎疫情的最大考驗，確診人數由早前日均逾五萬人，死亡人數逾百，到過去兩天回落到萬多人，出現了到頂後向下的趨勢。然而，日均二萬多人染疫，依然嚴重，再加上外國經驗顯示，當疫情放緩，官方抗疫措...

2022-03-09