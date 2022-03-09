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越秀交通多賺八倍 派息0.41元

2022-03-09 列印
■越秀交通董事長李鋒表示，內地整體交通收費已恢復至疫情前90%或以上水平，令交通費收入逐漸恢復。
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越秀交通基建（1052）公佈，2021年錄得純利14.65億元（人民幣、下同），按年增長逾8倍；收入取得37.02億元，按年增加26.8%。派發末期股息0.41港元，全年合共派息0.61港元。董事長李鋒表示，得益於有力的疫情防控，內地整體交通收費已恢復至疫情前90%或以上水平，令交通費收入逐漸恢復。

他透露，期內內地基礎設施公募REITs試點正式啟動，公司在此基礎上成功發行華夏越秀高速REIT，而漢孝高速公路項目作為華夏越秀高速REIT的基礎資產，公司目前仍持有該REIT的30%份額，去年獲得應佔REIT稅後盈利約3萬元。

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