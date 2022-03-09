光大綠色環保純利11億跌26%

光大綠色環保（1257）公佈，截至去年12月底止年度，收益84.47億元，較2020年同期的98.35億元，跌14%；錄得純利11.1億元，較2020年減少26%，每股盈利53.74仙，派末期息4仙，全年股息每股11仙；毛利23.46億元，按年跌22.1%。公司去年生物質綜合利用項目的盈利減少約28%，執行董事兼行政總裁錢曉東表示，主要是生物質原材料如秸稈，受到極端天氣等影響，價格上漲，令運營成本增加。他續指，公司已採用試點生物質燃料自主收儲體系，在源頭上控制燃料成本；同時與同行組成聯盟，通過區域統籌鄰近生物質原材料收購，把市場做大，令成本下降，目前已看到好轉的希望。