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光大綠色環保純利11億跌26%

2022-03-09 列印
■光大綠色環保公布，去年收益84.47億元，較2020年同期跌14%。
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光大綠色環保（1257）公佈，截至去年12月底止年度，收益84.47億元，較2020年同期的98.35億元，跌14%；錄得純利11.1億元，較2020年減少26%，每股盈利53.74仙，派末期息4仙，全年股息每股11仙；毛利23.46億元，按年跌22.1%。

公司去年生物質綜合利用項目的盈利減少約28%，執行董事兼行政總裁錢曉東表示，主要是生物質原材料如秸稈，受到極端天氣等影響，價格上漲，令運營成本增加。他續指，公司已採用試點生物質燃料自主收儲體系，在源頭上控制燃料成本；同時與同行組成聯盟，通過區域統籌鄰近生物質原材料收購，把市場做大，令成本下降，目前已看到好轉的希望。

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