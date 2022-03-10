恒指險守二萬關 拗腰仍跌138點 美股強力反彈 杜指升671點

美股經歷連跌後，昨晚早段出現強力反彈，杜指高開一度大升582點報33214點，升幅1.8%；納指升260點報13056點，升幅2%；標指則升66點報4237點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報33304點，升671點；標普500指數報4280點，升109點；納斯達克指數報13244點，升448點。滙控（005）美國預託證券價格曾見50.36港元，較香港收市價升1.11港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見391.55港元，較香港收市價升6.75港元。國際油價從高位回落，利好股市，帶動歐洲主要股市大幅抽高，其中德國及法國股市大漲逾7%。德國DAX指數收報13847.93點，升1016.42點，升幅7.92%。法國CAC指數收報6387.83點，升424點，升幅7.13%。英國富時100指數收報7190.72點，升226點，升幅3.25%。之前連日狂飆的油價，周三突現急挫，紐油曾跌逾12%。於紐約商品交易所，4月份期油接近收市時報每桶108.25美元，跌15.45美元，跌幅12.4%。比特幣升穿42500美元外電報道，美國總統拜登簽署行政命令，要求評估與虛擬貨幣相關的支付系統和金融穩定等問題，並提出有關監管建議。市場解讀為美國不會全面封殺虛擬貨幣，而是會施加監管，令投資者信心上升，比特幣在交易平台CryptoCompare過去24小時升近一成一至42500多美元。俄烏局勢未明，港股跌不停，恒指高開54點報20820點，早段升逾百點後掉頭向下，午後跌幅進一步擴大，曾急挫663點逼近兩萬點大關，低見20102點，創2016年6月28日以來新低。惟其後大市跌勢喘定，拗腰低位反彈逾500點，收報20627點，全日跌138點或0.67%，成交金額1852.9億元。科指午後曾創新低，曾跌至4233點，下滑3.3%，後反彈收報4394點，升11點或0.26%。騰訊（700）曾挫3%，低見370元，其後喘定反彈，收報384.8元，微升0.42%；美團（3690）及小米（1810）收市亦轉升2.06%及2.78%。阿里（9988）又創港上市新低92.6元，雖尾段跌幅收窄，全日仍挫0.67%。生物科技股向下生物科技股向下，藥明生物（2269）沽壓沉重曾跳水逾一成，見去年調整以來新低50.25元，隨後跌幅收窄至全日跌6.98%，收報52元。科濟藥業（2171）插水6.73%；歌禮製藥（1672）急墜6.71%；邁博醫藥（2181）大跌6.25%。