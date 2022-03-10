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內地CPI上月漲0.9%符預期

2022-03-10 列印
國家統計局昨日公佈，今年2月份，全國居民消費價格（CPI）按年上漲0.9%，與上月持平，符合預期；工業生產者出廠價格指數（PPI）按年上漲8.8%，按月則上升0.5%。分析指，2月份受春節因素和國際能源價格波動等共同影響，CPI環比漲幅略有擴大，但同比漲幅總體平穩。

內地CPI按年漲0.9%，其中，按年比，食品價格下降3.9%，非食品價格上升2.1%；按月比，CPI按月上升0.6%，食品價格上升1.4%，非食品價格上升0.4%。
  另外，2月份，PPI按年上漲8.8%，按月則上升0.5%。國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，2月份主要受原油、有色金屬等國際大宗商品價格上漲等因素影響，PPI環比由降轉漲，同比漲幅回落。

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