國泰虧損收窄七成 未擬裁員放無薪假

國泰航空（293）去年虧損55.3億元，按年大幅收窄74.5%，其中下半年更扭虧為盈，轉賺20.4億元，主要是貨運業務表現特別強勁。國泰主席賀以禮表示，半年轉賺反映重組成效，今年將不會裁員或放無薪假，以及正增聘機師，並相信第五波疫情的營運壓力較短暫。賀以禮表示，過去2年疫情下國泰經歷艱難時期，員工士氣難免受到影響，但指「保持良好士氣的最佳方法，是成為成功和增長的公司」，而國泰去年下半年已扭虧，為員工交出不錯成績，亦反映2020年企業重組見效，包括增強競爭力及更專注的業務，「已瞥見光明未來，亦預示一旦解除營運限制並復甦，我們可以達到甚麼。」料第五波疫情衝擊短暫他指出，已向員工承諾今年不會裁員、減薪或放無薪假，反而現時正進行招聘。營運及航空服務總裁韓兆傑補充，去年中已著手聘請機師，包括重新招聘約130至140名在前年解僱的機師，並會向約140名飛行見習計劃畢業生招手，另外今年將在美國及澳洲重啟飛行見習計劃。對於第五波疫情，賀以禮表示，政府實施的嚴格防疫措施，令國泰開局比去年更嚴峻，目前不會低估營運挑戰，但他相信有關影響短暫，不會影響香港身為航空樞紐地位及國泰的角色，並會繼續跟政府溝通，期望放寬限制。快運虧損增至19.8億行政總裁鄧健榮就指，第五波疫情爆發後，國泰貨運運力一度降至疫前20%水平，至3月已升至約30%，未來將用盡所有加強營運的方法，包括鼓勵更多機組人員參與閉環式執勤，以及安排駐外國機組人員回流。但他相信，現行防疫政策不變之下，貨運運力最多只有約35%水平；至於客運運力，國泰則料只維持疫前2%。另外，國泰旗下香港快運仍然錄得除稅後虧損，按年多蝕了3%至19.8億元，客運運力按年大跌96%。