財匯局倡核數師罰款可達千萬

財務匯報局昨日發表進一步改革會計專業的諮詢文件，包括五份與紀律處分程序及處分方針相關的文件，預計新規管制度將於今年第四季度開始實施。在新規管制度下，當局針對上市公司核數師可施加的罰款上限為1000萬元，或所獲取的利潤或所避免的損失的3倍，而對專業人士則為50萬元。此外，與現行做法不同，財匯局會先對紀律處分事宜作行政決定，不設聆訊。但受規管者若不服決定，亦可申請重審覆核及上訴許可。財匯局主席黃天祐表示，進一步改革能使香港的會計專業規管制度與國際接軌，有利促進會計專業的可持續發展，是鞏固香港作為具競爭力的國際金融中心的地位的關鍵因素。