鐵塔多賺14% 末期息2.624分

中國鐵塔（788）昨日公佈截至去年底止年度業績，純利按年升14%，至73.29億元（人民幣，下同），營業收入865.85億元，按年增6.8%，每股基本盈利4.19分，派末期息每股2.624分。中國三大運營商已全部回歸A股，中國鐵塔董事長張志勇於電話會議上表示，該公司暫時沒有回A計劃，但將全面考慮各項因素，審視有關事項，未來如有進一步計劃將適時公佈。對於該公司股價持續低迷，張志勇指，公司持續關注股價低迷的情況，但股價屬市場行為，強調短期的股價波動對公司長期發展沒有影響，相信股價低迷只是暫時性狀況，未來隨著公司價值提升，股價將會進一步提高。他又指，公司基本面沒有改變，整體業績保持持續穩健增長。