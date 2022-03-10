九倉基礎盈利增7% 無意退出內地市場

九龍倉（004）昨日派發截至去年12月底止成績表，期內盈利按年大升55.8%，至60.2億元，末期息維持派0.2元；若撇除投資物業重估虧損淨額等，基礎盈利增加7%，至36.5億元。九倉主席及常務董事吳天海表示，內地房地產的周期轉變，現時內地樓市的機會較以往吸引，但目前不急於購入項目，並強調公司不會退出內地市場。九倉期內收入223.8億元，按年升6.6%；營業利潤85.36億元，按年跌23%。當中內地發展物業收入減少35%至73.33億元，營業盈利跌72%至17.88億元；內地投資物業收入則按年增加28%至53.66億元，營業盈利增加37%至35.29億元，主要因為旗艦投資物業成都國際金融中心和長沙國金中心的商場表現強勁。不急於購入項目吳天海表示，內地房地產的周期轉變，目前市場的投資機會較幾個月或一年前更吸引，集團會選擇性地去討論投資，但以目前市場環境而言，相信並不需要急於購入項目，「可能等吓個機會更加好，可以挑剔啲」。九倉指，嚴控樓價措施及其他規管政策增加了投資風險，集團對購入新地塊變得更加精挑細選。他又指出，目前內地樓市較兩年前弱，暫時未見轉強的可能，除非內地政策得以放寬，加上集團的貨源較少，去年內地項目銷售金額達到140億元人民幣，而今年內地全年的銷售目標為90億元人民幣，較以往的超過100億元人民幣有所下調。資產負債率降至8%九倉去年長期投資由669億元，減少至529億元，當中441億元為上市投資。吳天海透露，去年開始見到投資環境有較大隱憂，因此已陸續減債，對比高峰期已大減300億元，去年亦已減少120至130億元，資產負債率下降至8%，而單計今年首兩個月，亦在減少近數十億元。