港首隻SPAC傳本月22日掛牌

本港首隻特殊目的收購公司（SPAC）即將掛牌，傳已通過上市聆訊的Aquila Acquisition將於本月22日掛牌，集資規模由早前傳聞的2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元），大幅縮水至約10億港元，每股股價為10元，並將就每2股已發行A類股份發行1份上市權證，行使價為11.5元。有市場人士認為，Aquila可能將貨就價，惟現時市況波動，不少公司都推遲上市，更說「可以上市已經好好」。Aquila為本地首家通過上市聆訊的SPAC項目，早前有消息指該公司或於本周中展開路演及配售，集資約2億至3億美元，惟最終配售期要以市況而定。Aquila未來併購計劃重點關注亞洲有科技賦能的新經濟公司。