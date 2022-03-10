知情人士指出，中創新航計劃最快本周向聯交所提交上市申請，可能集資最多15億美元，有機會成為年初至今最大規模的IPO。早前市場消息指，中創新航擬來港上市，集資10億美元，華泰國際將會負責是次上市事宜。中創新航於2007年成立，主要從事鋰離子動力電池、電池管理系統等的研製、生產、銷售和市場應用開發。
中創新航擬本周申上市籌百億
知情人士指出，中創新航計劃最快本周向聯交所提交上市申請，可能集資最多15億美元，有機會成為年初至今最大規模的IPO。早前市場消息指，中創新航擬來港上市，集資10億美元，華泰國際將會負責是次上市事宜。中創新航於2007年成立，主要從事鋰離子動力電池、電池管理系統等的研製、生產、銷售和市場應用開發。
伊院等改作定點醫院 內地醫護駐落馬洲 抗疫新八招 公院大增新冠病牀
本港爆疫逾兩年，第五波成疫災，染疫市民和死亡人數俱暴升。特首林鄭月娥決定，由昨日起每天（除周二外）與高層官員向公眾公佈抗疫舉措。她強調，目前以減少重症、死亡及確診個案為重點，而全民強檢並非優先，並公佈...
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中國留學生已撤出烏危險區域
中國駐烏克蘭大使館表示，所有在烏克蘭的中國人已經撤出當地危險區域，而中國留學生整體撤離工作有序、安全。內地《環球時報》引述中國駐烏克蘭大使館稱，經過各方努力，被戰火困在蘇梅的最後一批共一百一十五名中國...
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澤連斯基將烏克蘭比作二戰英國 俄軍將停火開放人道走廊
俄羅斯入侵烏克蘭踏入兩星期，根據烏克蘭政府軍周二公佈的最新戰況，在對上二十四小時，俄軍的攻勢十分緩慢，主要還是向各大城市的民用基建設施發射導彈及進行炮轟，但始終未能取得重大成果。俄羅斯官方塔斯社報道，...
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屋苑錄用家議價成交
疫市下，議價空間擴闊，成為上車客覓盤好時機。據《星島地產網》報道，港置首席聯席董事曾家輝表示，荔枝角美孚新邨筍盤減少，部份買家轉投鄰近屋苑，該行剛促成一宗盈暉臺兩房單位買賣，為1座高層G室，面積約47...
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恒指險守二萬關 拗腰仍跌138點 美股強力反彈 杜指升671點
美股經歷連跌後，昨晚早段出現強力反彈，杜指高開一度大升582點報33214點，升幅1.8%；納指升260點報13056點，升幅2%；標指則升66點報4237點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報33304點...
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加拉塔沙雷決堤 小「巴」閃擊
名宿沙維回歸接掌帥印後，巴塞隆拿一班年輕球員得到更大發揮空間，十七歲新星加維更獲新帥大讚。今晚歐霸十六強首回合主場出擊，加維和費倫托利斯等勢以速度撕破加拉塔沙雷的破爛防線，為晉級打好基礎，讓球主客和讓...
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喜見樂壇熱鬧 想同MIRROR合作 林峯甜爆拍戲受傷 會嗲老婆呵番
5年前，林峯開完紅館個唱後專注影視工作，至今年重返樂壇於情人節推出新歌《幼稚未完》，唱出對舊愛的留戀。林峯表示人生會撞到唔同嘅人，所有經歷都成就o依家嘅自己，仲冧滋滋話每日收工即返歸，就算為大細女（妻...
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李一飄 - 亂發緊急警示 為抗疫添煩添亂｜社論
昨午近六時，全港手機鈴聲同時大響，細看訊息，標題是中文的「緊急警示」，或是英文Emergency Alert，收到的市民起初「心都離埋」，以為發生了甚麼緊急事故。原來是由特區政府廣發給公眾，內容指伊利...
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馬場浮世繪——希威森韋達今季各取所需
昨晚第二場五班千二米賽事，頭馬由韋達馬房的「各取所需」取得，此駒來港時評七十分，跑過三季共二十九場之後，終於在五班賽打開勝利之門。至於鞍上人希威森今場憑「各取所需」贏馬後，季內暫時有三場頭馬在手，而最...
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