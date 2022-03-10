  • 2022年3月10日 星期四
  • 23º
  • 50%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 港鐵消委會快速測試林鄭月娥安老院

日報新聞 > 金融

中創新航擬本周申上市籌百億

2022-03-10 列印
Previous Next

新股市場熱鬧，外電報道，內地鋰離子動力電池生產商中創新航擬最快本周提交香港上市申請，集資額可能高達15億美元（約117億港元），較早前傳出集資10億美元多，有望成為本地年初至今最大規模的IPO（首次公開招股）。另一手中籤率81.4%、抽兩手穩獲一手的金茂服務（816），於三大暗盤場均「破底」，在耀才暗盤收跌0.37%，一手500股帳面蝕15元。
  知情人士指出，中創新航計劃最快本周向聯交所提交上市申請，可能集資最多15億美元，有機會成為年初至今最大規模的IPO。早前市場消息指，中創新航擬來港上市，集資10億美元，華泰國際將會負責是次上市事宜。中創新航於2007年成立，主要從事鋰離子動力電池、電池管理系統等的研製、生產、銷售和市場應用開發。


想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd