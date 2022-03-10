中環IFC外望——滙豐︰專業投資者可在App認購SPAC

滙豐宣佈，由今日開始，專業投資者使用滙豐投資全速易應用程式，將能夠獲得香港進行IPO的特殊目的收購公司（SPAC）的相關資訊並參與認購 。該行稱，擁有專業投資者資格的滙豐尚玉及卓越理財客戶，由今日起透過香港滙豐投資全速易應用程式（HSBC HK Easy Invest），能夠獲得於香港進行IPO的特殊目的收購公司（SPAC）的資訊並參與認購。新功能讓合資格的客戶除了透過客戶經理外，亦可於滙豐投資全速易使用滙豐私人市場投資服務，包括參與SPAC IPO 認購及針對專業投資者的配售項目。滙豐會透過滙豐投資全速易通知客戶認購結果，有關交易亦會於指定帳戶自動完成。滙豐香港區財富管理及個人銀行投資及理財部主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，SPAC為投資者帶來更多元化化的投資選擇。隨着香港引進SPAC上市機制，客戶亦能夠透過滙豐投資全速易參與認購，印證滙豐持續投入發展更先進的數碼服務，並致力成為亞洲首屈一指的財富管理公司。3香港抗疫機械人進駐百佳3香港表示，疫情嚴峻，旗下智能抗疫機械人方案，日前已極速進駐全港10間百佳超級市場，提供自動巡邏消毒服務，協助打造安全方便的購物環境。智能抗疫機械人已進駐的百佳超市，包括中環長江中心food le parc、中環花園道FUSION、金鐘太古廣場GREAT、灣仔新合和中心TASTE、薄扶林數碼港FUSION；九龍塘又一城TASTE、紅磡黃埔花園TASTE、大埔康樂園FUSION、屯門市廣場TASTE、以及大嶼山愉景灣FUSION 。是次3香港為百佳超級市場提供的智能抗疫機械人方案，備有三大特點，包括支援5G技術，獨立連線確保零售系統資料安全；極速設計方案，數天投入服務；以及支援多項功能，兼當客戶服務大使。高瞻