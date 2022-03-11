憂大幅加息 三大指數齊挫 通脹再創40年高 杜指跌117點

美國通脹率再創40年新高，市場憂慮聯儲局需要大幅加息，加上烏克蘭戰事持續，美股周四早段顯著下挫。美股杜指曾跌403點，至32883點，跌幅約1.21%。標普指數亦跌約1.21%，納指則跌1.65%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報33169點，跌117點；標普500指數報4262點，跌14點；納斯達克指數報13150點，跌105點。滙控（005）美國預託證券價格曾見48.80港元，較香港收市價跌0.35港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見371.35港元，較香港收市價跌13.65港元。美國二月消費物價指數(CPI)按月上升0.8%，符合市場預期；按年上升7.9%，同樣符合市場預期，並再創40年新高。二月核心CPI按月上升0.5%，按年上升6.4%，兩者均符合預期。另外，截至本月五日的一周，首次申領失業救濟人數達22.7萬人，按周增加1.1萬人，市場預期為21.7萬人，即是多於預期。對上一周的前值修訂為21.6萬人。歐洲股市周四低收，投資者持續關注俄烏戰事及大宗商品價格波動。英國富時100指數收報7099.09點，跌91點。德國DAX指數收報13442.1點，跌405點。法國CAC指數收報6207.2點，跌180點。金價反彈，重上二千美元關之上。於紐約商品交易所，4月份金價報每盎司2006.7美元，升18.5美元，升幅0.9305%。恒指升262點 終止四連跌國際油價回軟，加上美國三大指數隔晚高收，港股昨跟隨外圍反彈，恒指高開478點，惟美股期指轉跌，限制港股升幅，始終未能企穩21000大關，恒指收報20890，升262點，終止4連跌；科指漲42點報4436，成交1462億元。金融股支撐大市，中銀（2388）及即將公佈業績的友邦（1299）分別收漲5%及4.8%。滙控（005）除淨，收升2.7%，報49.15元。藍籌股當中信義光能（968）表現最好，收升7.4%。另外，阿聯酋表示石油輸出國組織（OPEC）及其盟友或會增產，油價回落至每桶110美元水平，倫敦布蘭特期油周三跌13.2%，收報每桶111.14美元，昨晚九時半再反彈4%，報115.55美元；紐約期油周三晚跌12.1%，昨晚亦同樣反彈近4%，報每桶112.82美元。