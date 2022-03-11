港鐵轉賺95億增派息 料疫情不利影響持續

港鐵（066）昨日派發截至去年12月底止年度成績表，成功扭虧為盈，賺95.52億元，對上一年則蝕48.09億元。去年總收入為472.02億元，升近11%；每股基本盈利1.55元；派末期息每股1.02元，增4.08%。港鐵指出，新冠疫情發展極不明朗，料不利影響今年將持續。2021年全年本地鐵路服務乘客量為14.21億人次，按年增加24.2%，帶動本地鐵路服務收入亦上升19.9%至110.67億元。集團表示，雖然本地乘客量於2021年底已回升至疫前水平，但由於過境口岸關閉，抗疫措施繼續實施，料整體車費收入將繼續受壓。料車費收入續受壓期內，經常性業務收入錄468.49億元，按年升10.1%；經常性業務利潤亦扭虧為盈，賺18.08億元，而去年同期則虧損11.26億元。港鐵表示，經常性利潤改善，主要是由於2021年下半年新冠疫情緩和，本地乘客量回升，以及2021年並未如2020年般就沙田至中環線項目作出了一次性的撥備。截至去年底，港鐵本港客運服務項下的香港車務運盈利潤，仍然錄得虧損42.64億元，前年同期則虧損54.08億元。金澤培表示，第五波疫情對本港及公司的衝擊非常大，但公司鐵路加物業的模式令公司財務維持穩健，現時首要目的是做好疫情工作。未正面回應會否調整票價至於是否會調整票價，金澤培續指，票務收入是公司的重要來源之一，但去年車務營運錄得虧損約43億元，為平衡財務和各方需要，會根據政府的數據來調整。但同時亦要考慮，港鐵的必要開支較多，包括維修費用、日常營運等；縱使客流量減少，公司仍維持服務的支出；保持長期車票優惠的支出等。