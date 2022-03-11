人行上繳萬億利潤 效果料似降準

對於人民銀行周二宣佈將向中央財政上繳逾1萬億元人民幣結存利潤，有分析認為這相當於降準50基點的效果，官媒《上海證券報》則發佈解讀文章指，人行上繳利潤並不等同降準，但具有類降準的效應，在對經濟的提振效果上，二者有望實現「殊途同歸」，又指這並不意味降準窗口就此關閉，而綜合考慮內外因素，近期降息概率增加。對於有人將此比作全面降準50個基點，中銀證券全球首席經濟學家、國家外管局前國際收支司司長管濤認為，這種類比其實不太準確，因為全面降準，屬於深度釋放中長期資金，影響的是貨幣乘數而非基礎貨幣總量。而前述操作卻是直接擴大基礎貨幣投放，對貨幣乘數的影響則不確定，儘管最終結果均反映在廣義貨幣供應M2的變動上。