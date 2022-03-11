數碼通5G家居寬頻客增四倍

數碼通（315）指，5G家居寬頻服務自推出市場以來反應熱烈。數碼通執行董事及副行政總裁譚樂文表示，自第五波疫情爆發，家居寬頻服務需求急增，截至今年2月底，5G家居寬頻上客按月增加1倍；截至2021年底則按年增加4倍，惟未有透露具體客戶數目。譚樂文指出，雖然大部份家庭已經有固網寬頻，惟疫情爆發期間大部份市民都要在家工作、在家學習，令上網需求上升，故不少客戶會選購其5G家居寬頻服務以應付額外上網需求。他續指，目前全港約250萬家庭用戶，即使當中只有幾個百分比的家庭選用其5G家居寬頻作輔助用途，這已經是一個可觀的客戶數目，認為5G家居寬頻服務的潛在市場龐大。