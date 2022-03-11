太古扭虧賺33億元 末期息1.6元增六成

太古（019）去年成功扭虧為盈，純利錄得33.6億元，基本溢利錄得53億元，經修訂派息政策後，末期息按年大增60%，每股派1.6元，全年共派息2.6元，股息率達5.74厘。太古的業務組合正大執位，主席白德利表示，會繼續出售非核心資產，並加強投資在地產、飲料及醫療保健行業。受第五波疫情嚴峻，加上港府嚴格的隔離令及社區距離限制等影響，出現人才離港潮，白德利相信，人才離開香港只是短暫，仍然認為香港中長期營商環境良好，「香港是我們的基地」，有信心好景即將重臨，人才亦會回流香港。強調不會出售國泰太古日前出售海洋部門所有權益後，昨日業績報告上顯示，核心業務集中在地產、飲料及航空3項。白德利表示，日後會繼續出售非核心資產，現實資金再循環，並投資在地產、飲料及醫療保健行業的發展機遇上。他又強調，太古不會出售航空部門的國泰（293），會繼續成為長期股東。旗下太古地產（1972）公佈，未來10年動用1000億元發展新項目。而醫療保健行業為太古去年提出涉獵的對象，將在2030年前投放最少200億元，目前已投放16億元。白德利指出，決意將醫療保健服務建立為重要業務，長遠有計劃建立自家品牌。至於持有可口可樂專營權的飲料部門，白德利稱，將在未來10年間，大約每四個月加開一條高速生產線，每兩年新建廠房投產。收入增長15%至924億去年太古收入按年增長15%，至924億元，並扭虧為盈，純利錄得33.6億元；撇除投資物業價值變動的基本溢利為53億元，前年同期蝕39.7億元；再撇除重大非經常性項目後，經常性基本溢利為48.9億元；前年蝕6.1億元。